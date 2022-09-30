Зеленський закликає депутатів підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів — Finance.ua
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Зеленський закликає депутатів підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський закликає народних депутатів підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів, який розглядатиметься на наступному пленарному засіданні Верховної Ради.
Відповідний заклик глава Української держави висловив під час відеозвернення.
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«Звертаюсь до народних депутатів України. На наступному засіданні Верховної Ради України буде розглядатися проєкт закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань», — зазначив Президент.
Він наголосив: «Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу і світ».
Також, за його словами, Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у п’ятницю ухвалила рішення про застосування санкцій проти значущих фізичних та юридичних осіб росії, які не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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