0 800 307 555
Зеленський вважає, що часткове зняття санкцій із росії було «грою», щоб продати об’єкти «Лукойлу»

За оцінками України, перед тим, як із російської нафти частково зняли санкції, росія могла стати банкрутом щонайбільше за рік. Однак нині вона може використати послаблення обмежень, щоб продати 20 об’єктів компанії «Лукойл» на території Європи.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає hromadske.
За словами президента, партнери просили Україну зменшити інтенсивність ударів по російській нафтопромисловості через побоювання зростання світових цін на енергоносії. Україна зі свого боку вважає, що російська нафта не має вирішального впливу на глобальний ринок, про що було відкрито заявлено міжнародним союзникам.

Доля європейських об’єктів «Лукойлу»

Зеленський каже, що після припинення вогню він очікує повернення санкцій «в повному обсязі, як це було», а інакше, каже він, «кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра росії». За його словами, москва могла знайти привід для зняття санкцій, щоб мати можливість продати об’єкти компанії «Лукойл».
«Що стосується нафтового бізнесу, то щонайменше на території Європи „рускім“ використовувати ці об’єкти у своїх інтересах або продати неможливо. Це близько 20 об’єктів, включно із заводами в Румунії, Болгарії. Вони не працюють або працюють так, що „рускім“ гроші не передають», — пояснює президент.
Тож він каже, що рф домоглася послаблення санкцій саме для продажу цих об’єктів.
«Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік — вони банкрути. […] Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити», — додав він.
Водночас Зеленський додав, що не вважає, ніби росія встигла «багато заробити» на послабленні санкцій: «Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15−20 відсотків, увесь дефіцит усе ж не покриють. І завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання».
За матеріалами:
hromadske
