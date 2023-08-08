Зеленський відповів на петицію щодо зарплат у судах — Finance.ua

Зеленський відповів на петицію щодо зарплат у судах Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Зеленський відповів на петицію щодо зарплат у судах

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо масового звільнення працівників суду через низьку зарплатню. Середня заробітна плата працівників апарату місцевого суду по Україні - 7 тис. 586,66 грн. З відрахуванням податків виходить 6 тис. 107 грн.

«Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань (частина перша статті 13 Закону України „Про оплату праці“)», — відповів Зеленський.

Простими словами це означає, що скільки в бюджеті є коштів для оплати праці, на таку суму буде виплачена заробітна плата. Питанням її розміру займається уряд.

«За законами України „Про державну службу“ (статті 50, 51) та „Про судоустрій і статус суддів“ (стаття 150) питання оплати праці державних службовців, у тому числі державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя, віднесені до компетенції Кабінету Міністрів України», — відповів президент.

Зеленський заявив, що він звернеться до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля «з проханням розглянути порушені в електронній петиції питання та поінформувати про результати».

На що скаржаться працівники судів

10 квітня 2023 року на сайті петицій до президента зареєстрували звернення, в якому говорилось про масовий відтік працівників, без яких суд не може нормально працювати.

«Середня заробітна плата працівників апарату загального місцевого суду (категорія В) складає 7586,66 грн (з відрахуванням податків отримують по факту 6107 грн.) При тому, що мінімальна заробітна плата, яку фактично отримують більшість працівників апаратів загальних місцевих судів складає 5 250 грн», — сказано в петиції.

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Для роботи на посаді секретаря судового засідання вимагається наявність вищої юридичної освіти, поширюється ряд обмежень та заборон передбачених законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», а також законодавством у сфері судочинства.

Тому такі кваліфіковані спеціалісти з гарною освітою знаходять більш оплачувану роботу. А це ставить під удар всю судову систему, тому що без фіксації засідань та складання процесуальних документів неможливе судочинство.

«Рівень оплати праці суддів та працівників суду на пряму впливає на гарантії незалежності суду та забезпечення принципу верховенства права», — йдеться у тексті петиції.

Довідка Finance.ua:

у Державній судовій адміністрації заявили про ймовірне підвищення розміру стимулюючих виплат для працівників апаратів судів. У 2023 році стимулюючі виплати для працівників апаратів судів заплановані на рівні 18% від окладу.

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Інформатор Гроші За матеріалами:

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