Хабар у $2,7 млн голові Верховного Суду: САП та НАБУ оголосили про підозру олігарху Жеваго — Finance.ua

Хабар у $2,7 млн голові Верховного Суду: САП та НАБУ оголосили про підозру олігарху Жеваго Сьогодні 19:13 — Фондовий ринок

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у наданні хабара голові та суддям Верховного суду власнику групи «Фінанси та кредит» — олігарху Костянтину Жеваго.

Правоохоронці встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи «Фінанси і кредит» з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як «бекофіс» для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді.

Адвокат виконав роль «посередника» в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

У 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Однак їм було відмовлено в задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

«Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом „бекофісу“ у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США — суддям Верховного Суду, решта — як „оплата“ посередницьких послуг)», — додали в САП.

Вже 19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Економічна Правда За матеріалами:

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