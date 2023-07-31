Робота у державному секторі: 10 цікавих вакансій — Finance.ua

Робота у державному секторі: 10 цікавих вакансій Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Робота у державному секторі: 10 цікавих вакансій

Пропозиції роботи у державному секторі постійно оновлюються. Експерти порталу robota.ua підготували добірку таких вакансій в різних містах України.

Начальник відділу інтерактивних послуг в Управління персоналом Львівської міської ради

📍 Львів

На посаду шукають фахівця, який має: повну вищу освіту (спеціаліст, магістр); досвід роботи у сфері соцмереж, вміє створювати цікавий та ефективний контент для різних платформ (Facebook, Instagram, TikTok тощо); володіє навичками копірайтингу, дизайну, фото- та відеозйомки (бажано), аналітики та реклами; слідкує за трендами та новинками в галузях SEO, SMM та digital-маркетингу. Якщо кандидат має досвід роботи на керівній посаді у сфері інформаційних послуг — це буде перевагою.

Комунікаційний менеджер у «Дія»

📍Київ

Перша офіційна IT-компанія Мінцифри шукає спеціаліста. Обов’язки на посаді: писати цікаво на складні теми англійською, українською; швидко збирати інформацію та готувати текст; проводити інтерв'ювання; працювати з дизайнерами для створення візуалу; зробити так, щоб текст полюбили не лише читачі, а й пошукові системи; робити яскраві анонси; організовувати увагу ЗМІ до тексту (за необхідності); аналізувати результати своєї роботи; переслідувати цінності та головну комунікаційну мету.

Лікар у Національну службу здоров’я України (НСЗУ)

📍 Дніпро

Серед вимог до кандидатів : вища медична освіта; досконале знання законодавчої бази у сфері охорони здоров’я; досвід роботи лікарем СМД (спеціалізована медична допомога) — не менше 5 років; знання міжнародних протоколів лікування та класифікаторів хвороб; підтверджена інформація про набуття неформальної освіти протягом останніх 5 років (тренінги, семінари, навчальні програми тощо).

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції в Одеський обласний центр зайнятості

📍 Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровська філія Одеського обласного центру зайнятості шукає спеціаліста. Що робитиме майбутній працівник: забезпечуватиме організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційних правопорушень; вживатиме заходи до виявлення конфлікту інтересів; надаватиме юридично обґрунтовані роз’яснення щодо запобігання корупції.

Перекладач-синхроніст у Національний банк України

📍 Київ

НБУ відкриває вакансію. Розглядають фахівців, які будуть здійснювати синхронний переклад з/на англійську мову під час зустрічей; письмовий переклад матеріалів/документів; працювати з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); володіють або готові опанувати десятипальцевий метод друку.

Роботодавець анонсує, зокрема: ринковий рівень оплати праці, премії на основі оцінювання результатів роботи (KPI); програми навчання; недержавне корпоративне пенсійне страхування.

Уповноважений/Уповноважена з антикорупційної діяльності Херсонської ТЕЦ у «Група Нафтогаз»

📍 Херсон

НАК «Нафтогаз України» запрошує долучитися до команди у Херсоні. Якщо ви маєте: вищу економічну/юридичну освіту; досвід роботи на посаді комплаєнсу/внутрішнього аудиту/юридичного супроводження діяльності юридичної особи; відмінне знання законодавства України, міжнародного законодавства у сфері протидії хабарництву та корупції; практичний досвід роботи з системами Prozorro та іншими майданчиками публічних закупівель — відгукуйтеся на вакансію.

Провідний фахівець сектору аналітичної роботи в Український культурний фонд

📍Київ

Одна з провідних державних установ України у сфері розвитку культури розпочинає відбір кандидатів на заміщення вакантної посади. Які завдання постануть перед працівником: робота з реєстрами даних; систематизація, аналіз та візуалізація даних; представлення результатів аналізу у структурованому та стислому вигляді; участь у підготовці аналітичних продуктів (звітів, оглядів, довідок тощо); розробка аналітичних матеріалів для сайту uaculture.org

Ерготерапевт у КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова»

📍Харків

Вимоги до кандидатів: вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», або «Фізична реабілітація», або «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація».

Адміністратор відділу реєстрації та паспортизації в Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради

📍Одеса

Вимоги до претендентів на посаду: вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст), здатність до навчання, відповідальність, пунктуальність.

Умови роботи: служба в органах місцевого самоврядування, офіс, стабільна зарплата, перспективи професійного та кар'єрного росту. Графік: 5 днів на тиждень, 8-годинний робочий день. Перед прийомом на роботу доведеться пройти стажування та конкурс.

Головний спеціаліст відділу цивільного захисту в Київську обласну державну адміністрацію

📍Київ

На роботу в Департаменті цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) запрошують фахівця. Посадові обов’язки: опрацювання вхідних листів, підготовка проєктів відповідей на них; узагальнення інформації, яка надходить від районних державних адміністрацій Київської області; опрацювання заявок на розмінування з подальшим направленням їх до установ, підприємств тощо для подальшого гуманітарного розмінування визначених у заявках територій; розгляд звернень громадян та адвокатських запитів з питань цивільного захисту.

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