На 20% зростуть посадові оклади працівників освіти, охорони здоров’я, науки і культури — Finance.ua
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На 20% зростуть посадові оклади працівників освіти, охорони здоров’я, науки і культури

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У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови «Про підвищення заробітної плати працівникам освіти, охорони здоров’я, науки, культури та інших бюджетних установ» № 9411, якою передбачено доручити Кабінету Міністрів України:
— прийняти рішення до 1 серпня 2023 р. про підвищення з 1 вересня 2023 р. розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду не менше, як на 20 відсотків, для визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників освіти, охорони здоров’я, науки, культури та інших бюджетних установ;
— подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо збільшення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ;
— передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щоквартальне підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з метою збільшення його розміру до розміру мінімальної заробітної плати.
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За матеріалами:
borgexpert
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