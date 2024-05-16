Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти за неповідомлення про зв’язки з людьми в росії — Finance.ua

Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти за неповідомлення про зв’язки з людьми в росії Сьогодні 17:18 — Казна та Політика

Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти за неповідомлення про зв’язки з людьми в росії

Президент Володимир Зеленський повернув із пропозиціями до Верховної Ради закон, який дозволяв би звільняти за неповідомлення про зв’язки працівника з людьми в росії чи на окупованих територіях.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон (реєстраційний номер 7731 ) 25 квітня. У парламенті зазначили , що він направлений проти колаборантів, які працюють на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України та/або на об'єктах критичної інфраструктури — наприклад, на атомних електростанціях.

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Верховна Рада надала роботодавцям право розірвати трудовий договір з працівником, якщо той не виконує «правил поведінки на підприємстві, в установі, організації».

У цих правилах має бути положення про:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які постійно проживають на території росії або тимчасово окупованій території України;

зобов’язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

Також стратегічно важливі держорганізації зможуть відсторонити працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки.

Щоб захистити працівників від безпідставного звільнення, депутати встановили, що розірвання трудового договору з вищезазначених підстав може бути проведене лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), крім низки випадків.

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Правозахисні організації закликали Зеленського не підписувати цей закон, оскільки він створює підстави для утисків та стигматизації людей, які мають родичів і друзів в окупації.

Окрім того, не ясно, як трактувати «зв'язки» — родинні зв’язки, контакти з колегами й друзями чи, може, підтримка зв’язків у соцмережах. Також підписанти зазначають, що закон чітко не пояснює: досить буде сповістити про саму наявність таких зв’язків, чи роботодавець матиме право вимагати персональні дані людей, із якими ці «зв'язки» встановлено.

hromadske За матеріалами:

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