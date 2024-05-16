Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти за неповідомлення про зв’язки з людьми в росії — Finance.ua

Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти за неповідомлення про зв’язки з людьми в росії
Президент Володимир Зеленський повернув із пропозиціями до Верховної Ради закон, який дозволяв би звільняти за неповідомлення про зв’язки працівника з людьми в росії чи на окупованих територіях.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила відповідний закон (реєстраційний номер 7731) 25 квітня. У парламенті зазначили, що він направлений проти колаборантів, які працюють на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України та/або на об'єктах критичної інфраструктури — наприклад, на атомних електростанціях.
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Верховна Рада надала роботодавцям право розірвати трудовий договір з працівником, якщо той не виконує «правил поведінки на підприємстві, в установі, організації».
У цих правилах має бути положення про:
- надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які постійно проживають на території росії або тимчасово окупованій території України;
- зобов’язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.
Також стратегічно важливі держорганізації зможуть відсторонити працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки.
Щоб захистити працівників від безпідставного звільнення, депутати встановили, що розірвання трудового договору з вищезазначених підстав може бути проведене лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), крім низки випадків.
Правозахисні організації закликали Зеленського не підписувати цей закон, оскільки він створює підстави для утисків та стигматизації людей, які мають родичів і друзів в окупації.
Окрім того, не ясно, як трактувати «зв'язки» — родинні зв’язки, контакти з колегами й друзями чи, може, підтримка зв’язків у соцмережах. Також підписанти зазначають, що закон чітко не пояснює: досить буде сповістити про саму наявність таких зв’язків, чи роботодавець матиме право вимагати персональні дані людей, із якими ці «зв'язки» встановлено.
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