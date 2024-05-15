Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС — Finance.ua

Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 130, яким змінюється порядок розгляду справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Президент підписав сьогодні № 11 130 про частковий одноособовий розгляд справ у ВАКС проти колегіального розгляду, якщо обвинувачений — топпосадовець. Передбачається, що всі справи в судах першої інстанції розглядає справи суддя одноособово», — сказано в повідомленні.

Він додав, що був структурний маяк МВФ до кінця квітня.

«Таким чином для найближчого перегляду ми виконали всі „маяки“ по програмі», — зазначив Железняк.

Що передбачає документ

Законом передбачається можливість розглядати справи трьома суддями лише за клопотанням обвинуваченого, якщо:

за інкримінований злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років;

кримінальне провадження стосовно Президента України, повноваження якого припинено, народного депутата, прем'єр-міністра, член Кабінету міністрів, генерального прокурора, голови СБУ, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України, голови Національного банку України.

Нагадаємо, Кабмін розробив концептуальну записку для державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП), чим виконав всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ на березень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.