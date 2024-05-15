Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС — Finance.ua
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Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС

Казна та Політика
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Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС
Зеленський підписав законопроєкт про зміни порядку розгляду справ у ВАКС
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 130, яким змінюється порядок розгляду справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Президент підписав сьогодні № 11 130 про частковий одноособовий розгляд справ у ВАКС проти колегіального розгляду, якщо обвинувачений — топпосадовець. Передбачається, що всі справи в судах першої інстанції розглядає справи суддя одноособово», — сказано в повідомленні.
Він додав, що був структурний маяк МВФ до кінця квітня.
«Таким чином для найближчого перегляду ми виконали всі „маяки“ по програмі», — зазначив Железняк.

Що передбачає документ

Законом передбачається можливість розглядати справи трьома суддями лише за клопотанням обвинуваченого, якщо:
  • за інкримінований злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років;
  • кримінальне провадження стосовно Президента України, повноваження якого припинено, народного депутата, прем'єр-міністра, член Кабінету міністрів, генерального прокурора, голови СБУ, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України, голови Національного банку України.
Нагадаємо, Кабмін розробив концептуальну записку для державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП), чим виконав всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ на березень.
За матеріалами:
Finance.ua
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