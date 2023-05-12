Зеленський схвалив план реформування усіх правоохоронних органів і прокуратури — Finance.ua

Зеленський схвалив план реформування усіх правоохоронних органів і прокуратури Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Зеленський схвалив план реформування усіх правоохоронних органів і прокуратури

Президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування усіх правоохоронних органів і прокуратури до 2027 року.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

«Схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку — усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року», — розповів Президент.

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Президент наголосив, що треба «забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС».

«Додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, — гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави», — сказав Зеленський.

Як зауважив глава держави, «кожен елемент державної системи — органи правопорядку передусім — мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу».

«Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури — ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті», — додав президент.

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Він заявив, що Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. «Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини», — відзначив Зеленський.

«І це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Державу, яка поважає своїх людей та яку поважають у світі. Державу, чий приклад життя шанують усі. Шлях до цього починається зараз. Починається в діях, особистих рішеннях кожного й кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців», — підкреслив Зеленський.

Довідка Finance.ua:

28 лютого 2022 року Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі, а 23 червня того ж року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС;

водночас Європейська комісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження Україною статусу країни-кандидата на вступ у ЄС та подальшого переходу до передвступних переговорів про приєднання.

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УНІАН За матеріалами:

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