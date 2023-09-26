Зеленський розповів про ситуацію з зерном — Finance.ua

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Зеленський розповів про ситуацію з зерном

Аграрний ринок
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Зеленський розповів про ситуацію з зерном
Зеленський розповів про ситуацію з зерном
Україна поступово «прибирає емоції» з теми зернового експорту та виходить на «цілком конструктивну» роботу із партнерами.
Про це у понеділок, 25 вересня, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він повідомив, що провів нараду з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту України: «Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати».
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Президент підкреслив, що Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна.
«Поступово прибираємо емоції з цієї теми. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить», — сказав він.
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Також Зеленський висловив подяку партнерам України, котрі не допустили порушень торговельних правил ЄС та Угоди про асоціацію.
«Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз — це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути», — зауважив він.

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За матеріалами:
Корреспондент.net
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