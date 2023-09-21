Непорозуміння щодо зерна не вплине на підтримку Польщею України — радник глави МЗС Вчора 09:14 — Аграрний ринок

Непорозуміння щодо зерна не вплине на підтримку Польщею України — радник глави МЗС

Польський уряд не зупинить підтримку України, навіть якщо буде якийсь конфлікт, бо така підтримка — це справа життя і смерті. Однак зміна уряду в Польщі може змінити політику щодо України.

Про це в ефірі Українського радіо заявив радник міністра закордонних справ Республіки Польща, професор Лодзького університету Пшемислав Журавський вель Ґраєвський.

На його думку, нинішній стан відносин двох держав, зокрема, блокада експорту українського збіжжя на польський ринок, пов’язаний з політикою і прийдешніми парламентськими виборами у Польщі, які відбудуться 15 жовтня. При цьому він зауважив, що закрита тільки торгівля у Польщі, а транзит вільний. Так, 3,5 млн тонн щомісяця транзитом експортується через Польщу до інших держав.

«Польський уряд зараз мусить або односторонньо закрити кордони для українського збіжжя, або втратити підтримку кількох мільйонів виборців із сільських округів, для яких це велика господарська втрата», — вважає Журавський вель Ґраєвський.

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На його погляд, польський національний інтерес полягає в підтримці України, але не кожен польський уряд буде реалізувати польський національний інтерес. І зараз є сигнал, який вказує на дуже великий ризик того, що україно-польські відносини можуть змінитися. «На мою думку, це складна ситуація. Це результат тих мрій, які були створені для українського уряду та суспільства щодо перспективи членства в ЄС та НАТО, які потім не були доповнені на саміті НАТО у Вільнюсі. Там не дали статус кандидата. Але одночасно були рішення, які показують, що Сполучені Штати хочуть створити структуру європейської безпеки з Німеччиною, як головним учасником», — вважає експерт.

Водночас польський професор висловив переконання, що економічне непорозуміння щодо українського зерна не вплине на підтримку Польщею України під час війни.

«Польський уряд не зупинить підтримку України, навіть якщо буде якийсь конфлікт, бо це справа життя і смерті. І ми дуже добре знаємо, що кожен російський танк та жовнір, знищений в Україні, ніколи не прийде зі зброєю до Польщі. І це очевидно. Я тільки хочу сказати, що в нинішніх умовах, якщо ми створимо ситуацію, що урядовий табір у Польщі втратить підтримку багатьох громадян-хліборобів, а відтак втратить владу, то наступний уряд вестиме таку політику, як скаже Німеччина. А Німеччина не буде хотіти перемоги України, тому що вона хоче якнайшвидше порозумітися з росією. Таким чином Україна може втратити підтримку Польщі, якщо буде інший уряд. Я ще раз кажу: не кожен польський уряд, який може бути створений після цих виборів, буде реалізовувати польський національний інтерес. Польський національний інтерес — це підтримка України. І це ми розуміємо».

Довідка Finance.ua:

у травні 2023 року Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року;

Єврокомісія оголосила 15 вересня, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зерна. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення одноосібно блокувати імпорт української агропродукції та припинили участь у Координаційній платформі, яка була створена під егідою ЄК для розв’язання цього питання;



прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна обмежить імпорт із Польщі й Угорщини, якщо ці країни не скасують ембарго на зерно;



перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко заявила 18 вересня, що відповідно до Домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування Світової організації торгівлі, Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ;



своєю чергою, глава польського уряду Матеуш Моравецький застеріг, що Польща накладе ембарго на чергові агропродукти з України, якщо українська влада пініматиме градус напруги в суперечці навколо збіжжя.



Історія із забороною українського зерна тягнеться ще з лютого 2023 року, коли збіжжя з України через брак експортних можливостей стрімко та почасти безконтрольно хлинуло на європейський ринок. Детально цю ситуацію ми проаналізували у статті:

Укрінформ За матеріалами:

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