Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні — Finance.ua

Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні
Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні після ракетного удару з боку рф. Він наголосив, що енергетики, комунальники та Державна служба України з надзвичайних ситуацій працюватимуть цілодобово.
Як зазначив президент у своєму відеозверненні, коли він отримував увечері 23 листопада звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку «вся область без електрики».
«Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово», — додав глава держави.
За його словами, на Київщині вже почалося підключення побутових споживачів — є вже 20%. На Чернігівщині ситуація складна, але там шукають можливості дати напругу для людей. Водночас на Черкащині працює вся критична інфраструктура, там роблять усе, аби повернути енергію побутовим споживачам.
«Одеська область — водопостачання підключене на 100%, тепло — 100%, побутові споживачі електрики — поки мало, тільки 10%. Але до ранку має бути більше. Волинь — десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо всіх інших. Тернопільщина — підключаємо порайонно», — сказав президент.
Він також розповів про ситуацію на Львівщині, додавши що 90% області вже підключено до електроенергії.
«Київ — дуже складна ситуація. Роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат уже на завтра, на першу половину дня», — зауважив Зеленський.
23 листопада 2022 року росія атакувала Україну ракетами. Зазначається, що під масований осбтріл потрапили декілька областей. Відомо, що лише в Київській області в результаті атаки постраждали понад 30 людей.
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