Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні — Finance.ua

Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні Сьогодні 10:25 — Енергетика

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні після ракетного удару з боку рф. Він наголосив, що енергетики, комунальники та Державна служба України з надзвичайних ситуацій працюватимуть цілодобово.

Як зазначив президент у своєму відеозверненні , коли він отримував увечері 23 листопада звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку «вся область без електрики».

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«Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово», — додав глава держави.

За його словами, на Київщині вже почалося підключення побутових споживачів — є вже 20%. На Чернігівщині ситуація складна, але там шукають можливості дати напругу для людей. Водночас на Черкащині працює вся критична інфраструктура, там роблять усе, аби повернути енергію побутовим споживачам.

«Одеська область — водопостачання підключене на 100%, тепло — 100%, побутові споживачі електрики — поки мало, тільки 10%. Але до ранку має бути більше. Волинь — десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо всіх інших. Тернопільщина — підключаємо порайонно», — сказав президент.

Він також розповів про ситуацію на Львівщині, додавши що 90% області вже підключено до електроенергії.

«Київ — дуже складна ситуація. Роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат уже на завтра, на першу половину дня», — зауважив Зеленський.

23 листопада 2022 року росія атакувала Україну ракетами. Зазначається, що під масований осбтріл потрапили декілька областей. Відомо, що лише в Київській області в результаті атаки постраждали понад 30 людей.

УНІАН За матеріалами:

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