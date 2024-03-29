Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки — Finance.ua
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Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки

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Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки
Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки, Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка і заявив, що РНБО розпочинає свою оновлену роботу.
Про це голова держави повідомив у п’ятницю, 29 березня у Telegram.
«Ми розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України. Перше — більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Друге — продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави. Третє - доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації - це те, що потрібно і зараз, і після війни. Четверте — кібербезпека та інформація», — заявив президент.
Він вказав, що РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у сфері кібербезпеки.
«І п’яте — робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства», — додав голова держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце — Олександра Литвиненка.
За матеріалами:
УНН
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