Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки — Finance.ua

Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки Сьогодні 13:22

Зеленський представив нового секретаря РНБО та окреслив пріоритети оновленої Ради безпеки, Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка і заявив, що РНБО розпочинає свою оновлену роботу.

Про це голова держави повідомив у п’ятницю, 29 березня у Telegram.

«Ми розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України. Перше — більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Друге — продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно — щодо санкційної політики нашої держави. Третє - доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації - це те, що потрібно і зараз, і після війни. Четверте — кібербезпека та інформація», — заявив президент.

Він вказав, що РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у сфері кібербезпеки.

«І п’яте — робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень — усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет — це оборона нашої держави та захист нашого суспільства», — додав голова держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце — Олександра Литвиненка.

УНН За матеріалами:

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