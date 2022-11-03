Зеленський підписав закон про розблокування використання коштів дорожнього фонду на дороги — Finance.ua

Зеленський підписав закон про розблокування використання коштів дорожнього фонду на дороги Вчора 16:17 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про розблокування використання коштів дорожнього фонду на дороги

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт № 7669 про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо використання коштів державного дорожнього фонду.

Документ передбачає використання до 50% коштів дорожнього фонду на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу.

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Згідно з документом, у 2022 році як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України до 50 відсотків коштів державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (до цього їх можна було використовувати у першочерговому порядку лише на оборону).

Депутати 21 вересня ухвалили закон, яким розблокували використання дорожнього фонду на будівництво доріг у 2022 році, однак додали до нього взаємовиключні поправки.

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