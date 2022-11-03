Зеленський підписав закон про розблокування використання коштів дорожнього фонду на дороги — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про розблокування використання коштів дорожнього фонду на дороги

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про розблокування використання коштів дорожнього фонду на дороги
Зеленський підписав закон про розблокування використання коштів дорожнього фонду на дороги
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт № 7669 про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо використання коштів державного дорожнього фонду.
Документ передбачає використання до 50% коштів дорожнього фонду на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу.
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Згідно з документом, у 2022 році як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України до 50 відсотків коштів державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (до цього їх можна було використовувати у першочерговому порядку лише на оборону).
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Депутати 21 вересня ухвалили закон, яким розблокували використання дорожнього фонду на будівництво доріг у 2022 році, однак додали до нього взаємовиключні поправки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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