Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до мільярда – Укравтодор — Finance.ua

Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до мільярда – Укравтодор Вчора 15:55 — Енергетика

Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до мільярда – Укравтодор

Російське вторгнення завдало 973 мільярдів гривень шкоди мережі доріг України.

Про це розповів перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко в інтерв’ю Укрінформу.

Він підкреслив, що українська інфраструктура є другою ціллю ворога після військових об’єктів.

«За орієнтовними оцінками, державній мережі доріг вже завдано шкоди на 973 млрд гривень. Звісно, це лише приблизна сума, яка стосується лише того, що вдалося підрахувати фахівцям на підконтрольній Україні території», — сказав Івко.

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Він додав, що ця цифра збільшується фактично щодня, адже ракетні та артилерійські обстріли продовжуються та після звільнення територій фахівці служби починають обстеження стану доріг після окупації.

«Загалом інфраструктурних руйнувань зазнали 15 областей. Очевидно, що регіони, які наближені до лінії фронту, потерпіли найбільше. Тому для того, аби повною мірою оцінити шкоду, завдану росіянами, наприклад, в Луганській чи Херсонській області, потрібно звільнити окуповані регіони», — пояснив топ-менеджер Укравтодору.

За останніми даними, в Україні пошкоджені понад 25 тис км доріг, з них 8,8 тис км — державних. Також зруйновано 326 мостів та шляхопроводів, з них 140 — на автошляхах державного значення.

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