Рада проголосувала за використання грошей з дорожнього фонду на їх будівництво — Finance.ua

Рада проголосувала за використання грошей з дорожнього фонду на їх будівництво Вчора 09:45 — Казна та Політика

Рада проголосувала за використання грошей з дорожнього фонду на їх будівництво

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7669, який повертає використання коштів дорожнього фонду на дороги.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету ВРУ, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

За проголосували 269 народних депутатів.

Железняк додав, що депутати підтримали поправку № 47, яка передбачає, що першочергово гроші з дорожнього фонду використовуватимуться на воєнні потреби.

«Також підтримана позиція, що у 2022 році 50 % коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС», — додав депутат.

Раніше гроші з дорожнього фонду до кінця 2022 року могли використовуватися лише на погашення боргів та видатки для армії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.