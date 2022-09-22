Рада проголосувала за використання грошей з дорожнього фонду на їх будівництво — Finance.ua

Рада проголосувала за використання грошей з дорожнього фонду на їх будівництво
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7669, який повертає використання коштів дорожнього фонду на дороги.
Про це повідомив перший заступник податкового комітету ВРУ, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За проголосували 269 народних депутатів.
Железняк додав, що депутати підтримали поправку № 47, яка передбачає, що першочергово гроші з дорожнього фонду використовуватимуться на воєнні потреби.
«Також підтримана позиція, що у 2022 році 50 % коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС», — додав депутат.
Раніше гроші з дорожнього фонду до кінця 2022 року могли використовуватися лише на погашення боргів та видатки для армії.
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