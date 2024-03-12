Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання — Finance.ua

Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про доброчесне лобіювання № 10 337.

Про це сказано у карточці проекту закону на офіційному порталі парламенту України.

Закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025.

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Як раніше зазначив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, законопроект про лобізм, який народні депутати нещодавно ухвалили остаточно, був останньою вимогою до парламенту, щоб почати формувати переговорну рамку про вступ до ЄС.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 лютого прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну про доброчесне лобіювання № 10 337. Кабмін пропонував визначити, що діяльність громадських активістів не є лобізмом. Суб'єкти адвокації, у тому числі, громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб'єктів лобіювання.

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Дія закону не буде поширюватися на представництво зовнішньополітичних інтересів дипломатичними установами, на діяльність медіа, а також політичні партії.

Також дія закону не поширюється на діяльність, пов’язану із залученням, використанням, моніторингом, наданням та використанням міжнародної технічної допомоги, реалізацію проектів та програм міжнародної технічної допомоги.

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Додатково чітко зазначено, що не буде вважатися лобіюванням адвокація, а також діяльність, яка обмежується реалізацією права на мирні зібрання, участю у публічних консультаціях тощо.

«Верховна Рада розглянула законопроект 10 337, до якого було подано понад 1 300 пропозицій та поправок від народних депутатів, та ухвалила його в цілому як Закон.

У законопроекті до 2 читання переглянуто суть лобіювання. Визначальним для того, чи буде вплив особи на ухвалення нормативно-правового акту вважатися лобіюванням, стане наявність у неї комерційного інтересу.

Обмежено політичне фінансування лобіювання. Політичні партії, медіа, релігійні організації, кандидати на вибори не зможуть бути лобістами або просувати свої інтереси через лобістів. Технічне ведення Реєстру прозорості, у якому повинні реєструватися всі суб'єкти лобіювання, та державний нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері лобіювання залишено за НАЗК, але загальні правила регулювання буде встановлювати Кабінет Міністрів України. Спрощено звітність для суб'єктів лобіювання. У своїх піврічних звітах не повинні будуть зазначати точні фінансові показники, але водночас звітуватимуть про свої зустрічі з топ-посадовцями", — пояснив голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

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