Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені — Finance.ua

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені
Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для подолання наслідків повені.
Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський 7 жовтня.
У документі не зазначено розмір можливої допомоги, забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці доручено Кабінету Міністрів.
Як повідомлялося, в середині вересня внаслідок злив, спричинених штормом «Борис», частину Чехії охопили повені. В деяких регіонах на кордоні з Польщею потік води зносив навіть будинки.
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Нагадаємо, в середині вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала свою допомогу відразу кільком країнам Європи у подоланні наслідків негоди через сильну повінь.
Чиновник тоді розповів, що МЗС запропонувало допомогу на доручення президента та за координації прем’єр-міністра таким державам: Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія.
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