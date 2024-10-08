Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені

Казна та Політика
11
Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені
Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені
Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для подолання наслідків повені.
Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський 7 жовтня.
У документі не зазначено розмір можливої допомоги, забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці доручено Кабінету Міністрів.
Як повідомлялося, в середині вересня внаслідок злив, спричинених штормом «Борис», частину Чехії охопили повені. В деяких регіонах на кордоні з Польщею потік води зносив навіть будинки.
Читайте також
Нагадаємо, в середині вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала свою допомогу відразу кільком країнам Європи у подоланні наслідків негоди через сильну повінь.
Чиновник тоді розповів, що МЗС запропонувало допомогу на доручення президента та за координації прем’єр-міністра таким державам: Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.