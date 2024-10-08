Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені — Finance.ua

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії для подолання наслідків повені

Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для подолання наслідків повені.

Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський 7 жовтня.

У документі не зазначено розмір можливої допомоги, забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці доручено Кабінету Міністрів.

Як повідомлялося, в середині вересня внаслідок злив, спричинених штормом «Борис», частину Чехії охопили повені. В деяких регіонах на кордоні з Польщею потік води зносив навіть будинки.

Читайте також Повені в Європі: скільки це коштуватиме економіці ЄС

Нагадаємо, в середині вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала свою допомогу відразу кільком країнам Європи у подоланні наслідків негоди через сильну повінь.

Чиновник тоді розповів, що МЗС запропонувало допомогу на доручення президента та за координації прем’єр-міністра таким державам: Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.