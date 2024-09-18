Повені в Європі: скільки це коштуватиме економіці ЄС — Finance.ua

Повені в Європі: скільки це коштуватиме економіці ЄС Сьогодні 14:33

Повені в Європі: скільки це коштуватиме економіці ЄС

Центральна Європа переживає найбільші повені за останні десятиліття, які, як очікується, обійдуться мільярдними економічними збитками.

Про це пише euronews.com

Перші оцінки показують, що тільки поточна повінь може перевищити мільярд євро, але точні витрати ще не підраховані, оскільки проливний дощ, викликаний штормом «Борис», продовжує обрушуватися на регіон, залишаючи за собою зростаючу кількість жертв і значні збитки.

За однією з оцінок, рахунок може коливатися від кількох сотень мільйонів євро до понад одного мільярда євро.

Маріо Де Чікко, віце-президент із глобальних страхових і пенсійних рейтингів у Morningstar DBRS, повідомив Euronews Business у коментарях, що «виходячи з останньої доступної інформації, найвищі застраховані збитки можуть виникнути в Чеській Республіці, одній із країн, які найбільше постраждали від нещодавніх несприятливих погодних явищ».

Яких країн стосується

За словами британського екологічного консультанта JBA Risk Management, у Європі повені вже є найдорожчою природною небезпекою. Лише річкова повінь коштує 7,8 мільярда євро щороку, і очікується, що вона буде збільшуватися, оскільки економіка продовжує розвиватися в регіонах з високим ризиком повеней, а зміна клімату призводить до більшої та інтенсивнішої кількості опадів.

Цього разу повінь затопила частину Австрії, Чехії, Польщі та Румунії, і очікується, що вона також торкнеться Словаччини та Угорщини.

Уряди Польщі, Румунії та Австрії вивільнили надзвичайні кошти на сотні мільйонів євро, а чеський уряд розглядає можливість зміни свого бюджету на 2024 рік через збитки, пов’язані з повінню.

Повінь, з якою зараз стикаються Польща, Чехія та Австрія, безсумнівно, зараз буде дуже болючою та дорогою для населення та негативно вплине на і без того обтяжені бюджети.

Як це вплине на бізнес

Найбільшому польському страховику PZU загрожує 10% прибутку через збитки, пов’язані з погодними умовами, повідомляє Bloomberg.

Деякі фабрики та магазини, які постраждали від повені, зупинили виробництво, серед них хімічний завод BorsodChem в Остраві, Чеська Республіка, чеський виробник напоїв Kofola CeskoSlovensko та коксохімічний завод OKK Koksovny — один з найбільших виробників ливарного коксу в Європі — зупинено виробництво хімікатів.

Перспективи економіки

Що стосується загального впливу на економіку, аналітики Erste Group очікують обмеженого впливу, додаючи, що поки що занадто рано про це чітко говорити.

Катажина Рзентаржевська, головний макроаналітик Erste Group у Центральній та Східній Європі, сказала Euronews: «Наприклад, у Чехії ми побачимо, що сукупний економічний вплив, пов’язаний із збитками, завданими майну та виробництву, може становити 0,2−0,5% ВВП із значним загальним впливом на зростання ВВП. Менше, ймовірно, на нижньому кінці цього діапазону».

Аналітики кажуть, що в довгостроковій перспективі відновлювальні роботи дадуть поштовх будівельному сектору, додавши до ВВП у середньостроковому горизонті.

Довідка Finance.ua:

У країнах Центральної Європи разом із Польщею, Румунією, Чехією, Австрією та Молдовою відбулися потужні повені через сильні дощі, що призвело до загибелі людей, масових евакуацій та руйнування будинків.

У Польщі найбільше постраждали Нижньосілезьке, Опольське, Сілезьке та Малопольське воєводства, де відбулися великі підтоплення. Обвалився міст у місті Глухолази, а одна людина загинула в Клодзко.

У Румунії повінь зруйнувала або серйозно пошкодила тисячі будинків, загинули щонайменше чотири особи й близько 25 000 мешканців залишилися без електрики.

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