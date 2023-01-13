Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe — Finance.ua
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Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 12 січня 2023 року про запровадження економічних санкцій стосовно юридичної особи — ТОВ «Роял Пей Юроп» (SIA Royal Pay Europe) (Латвія, м. Рига).
Відповідний указ глава держави підписав у четвер, його розміщено на сайті Офісу президента.
Згідно з інформацією на сайті Royal Pay, це бренд, який об’єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у сфері електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс-системи та оптимізацію фінансових рішень.
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«Підтримати внесену Національним банком України пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в указі.
Також зазначається, що персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) застосовують до юридичної особи ТОВ «Роял Пей Юроп» (SIA «Royal Pay Europe»). Місцезнаходження юридичної особи — Латвія, Рига.
Санкції передбачають такі заходи на п’ять років: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинка виконання економічних та фінансових зобов’язань, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції.
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