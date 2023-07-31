Зеленський — місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки — Finance.ua
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Зеленський — місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки

Казна та Політика
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Зеленський — місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки
Зеленський — місцевій владі: Зараз точно не час для заміни бруківки
Президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу витрачати бюджетні кошти в першу чергу на потреби оборони України.
Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.
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«Що стосується бюджетних витрат. Українські воїни, весь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом… Бюджетні витрати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами», — заявив президент.
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Зеленський закликав місцеву владу допомагати військовим, прифронтовим регіонам, волонтерам, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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