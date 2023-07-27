В Україні з’явиться державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон — Finance.ua

В Україні з’явиться державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон Сьогодні 10:04

В Україні з’явиться державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій.

Про це повідомляється на сайті Ради

Передбачається, що інформація про всіх фізосіб та юросіб, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат РНБО українською та англійською мовами.

Реєстр міститиме:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які запровадили або скасували;

перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації - назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини — імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

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Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада ухвалила законопроект № 8392 у другому читанні та в цілому. За ухвалення законопроєкту проголосували 314 народних депутатів.

«Це очевидна річ — для того щоб вимагати належного дотримання санкційних обмежень, має бути офіційне джерело, яке б забезпечило можливість швидкої перевірки на застосування санкцій. Все так, але не точно. До цього часу єдиної публічної бази санкцій не існувало: банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої — всі викручувались, як могли», — зазначала директорка Департаменту санкційної політики міністерства юстиції Інна Богатих.

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