Ще на шість місяців: ЄС подовжив санкції проти росії — Finance.ua

Ще на шість місяців: ЄС подовжив санкції проти росії Сьогодні 16:13

Ще на шість місяців: ЄС подовжив санкції проти росії

Рада ЄС подовжила санкції проти росії, запроваджені у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Як йдеться в заяві, опублікованій на сайті , санкції включають обмеження в сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Обмежувальні заходи подовжено до 31 січня 2024 року.

Окрім того, санкції охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії в ЄС. Також санкції передбачають відключення від системи SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та дії ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

Санкції ЄС проти росії

ЄС вперше ввів цей пакет санкцій проти росії в 2014 році. Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року пакет санкцій було серйозно розширено.

Крім того, Євросоюз ввів конкретні заходи для посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій. На додачу до економічних санкцій проти рф, ЄС застосовує різні види заходів у відповідь на «дестабілізацію» росією України.

До них відносяться: обмеження економічних відносин з незаконно анексованим Кримом і містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду України територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних і юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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