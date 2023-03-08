Збитки від землетрусу в Туреччині перевищать $100 мільярдів — ООН — Finance.ua

Збитки від землетрусу в Туреччині перевищать $100 мільярдів — ООН Сьогодні 10:47 — Світ

Збитки від землетрусу в Туреччині перевищать $100 мільярдів — ООН

Збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищать 100 млрд доларів США, заявила представниця Програми розвитку ООН Луїза Вінтон на пбрифінгу у вівторок.

Про це повідомляє Reuters

«З розрахунків ясно, що цифра збитків, представлених урядом і підтриманих... міжнародними партнерами, перевищить 100 млрд доларів», — сказала вона.

За словами Вінтон, попередня цифра збитків, яка охоплює лише Туреччину, буде використана як основа для конференції донорів для мобілізації коштів, яка відбудеться 16 березня у Брюсселі.

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Вінтон описала картину в найбільш постраждалій турецькій провінції Хатай як «апокаліптичну», заявивши, що сотні тисяч будинків були зруйновані.

«Потреби величезні, але ресурси обмежені», — додала вона.

Раніше Світовий банк оцінював збитки, завдані Туреччині, приблизно в 34,2 млрд доларів. Унаслідок землетрусів 6 лютого в Туреччині та Сирії загинули понад 52 тисячі людей.

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Укрінформ За матеріалами:

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