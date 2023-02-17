JPMorgan оцінив збитки через землетрус у Туреччині в 2,5% ВВП країни — Finance.ua
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JPMorgan оцінив збитки через землетрус у Туреччині в 2,5% ВВП країни

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JPMorgan оцінив збитки через землетрус у Туреччині в 2,5% ВВП країни
JPMorgan оцінив збитки через землетрус у Туреччині в 2,5% ВВП країни
JPMorgan оцінює прямі втрати від руйнування споруд у Туреччині внаслідок руйнівного землетрусу 6 лютого 2,5% ВВП або 25 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Загальна кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до понад 41 тисячі, мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. Крім цього багато тих, хто вижили, залишилися без даху над головою під час майже морозної зимової температури.
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«Землетрус у Туреччині призвів до трагічної втрати людей і має значні економічні наслідки», — написав економіст Фатіх Акчелік у примітці до клієнтів.
JPMorgan очікує, що центральний банк Туреччини знизить процентні ставки ще на 100 базисних пунктів на своєму засіданні наступного тижня до 8%.
«Політичне керівництво повідомило про подальше зниження ставок ще до землетрусу. Ми не виключаємо нових знижень ставки напередодні виборів, спочатку запланованих на 18 червня. Проте ми вважаємо, що політична ставка зараз менш актуальна, оскільки трансмісійний механізм монетарної політики в Туреччині порушено», — додав Акчелік.
За матеріалами:
Економічна Правда
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