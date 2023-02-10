Збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними — у Fitch озвучили цифри — Finance.ua

Збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними — у Fitch озвучили цифри Сьогодні 17:16

Збитки від масштабного землетрусу в Туреччині будуть величезними і перевищать $4 млрд, проте цифра може змінитися.

Такий прогноз дало рейтингове агентство Fitch Raitings , зазначивши при цьому, що остаточні збитки зараз неможливо оцінити, оскільки ситуація постійно змінюється.

«Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, скоріш за все, перевищать 2 мільярди доларів і можуть досягти 4 мільярдів доларів або більше», — йдеться в повідомленні.

Страхові збитки складуть близько $1 млрд через низьке страхове покриття постраждалих регіонів.

За даними агентства, «турецький пул страхування на випадок катастроф» (TCIP), створений після землетрусу в Ізміті в 1999 році, покриває тільки збиток, нанесений будівлям в міських районах, але не поширюється, зокрема, на людські втрати.

УНІАН За матеріалами:

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