Збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними — у Fitch озвучили цифри — Finance.ua

Збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними — у Fitch озвучили цифри
Збитки від масштабного землетрусу в Туреччині будуть величезними і перевищать $4 млрд, проте цифра може змінитися.
Такий прогноз дало рейтингове агентство Fitch Raitings, зазначивши при цьому, що остаточні збитки зараз неможливо оцінити, оскільки ситуація постійно змінюється.
«Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, скоріш за все, перевищать 2 мільярди доларів і можуть досягти 4 мільярдів доларів або більше», — йдеться в повідомленні.
Страхові збитки складуть близько $1 млрд через низьке страхове покриття постраждалих регіонів.
За даними агентства, «турецький пул страхування на випадок катастроф» (TCIP), створений після землетрусу в Ізміті в 1999 році, покриває тільки збиток, нанесений будівлям в міських районах, але не поширюється, зокрема, на людські втрати.
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