Збитки на понад 30 млн доларів: ексміністру інфраструктури повідомили про підозру — Finance.ua

Збитки на понад 30 млн доларів: ексміністру інфраструктури повідомили про підозру Сьогодні 10:32 — Кримінал

Збитки на понад 30 млн доларів: ексміністру інфраструктури повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили колишньому міністру інфраструктури та його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із ДП «АМПУ» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

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Слідство встановило, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП «АМПУ». При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ «ДПЗКУ» і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО.

Розслідування зловживань в Мінінфраструктури детективи НАБУ розпочали восени 2019 року, для чого витребували матеріали з СБУ і Нацполіції, коли ті намагались закрити відповідні провадження.

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Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП «АМПУ», аби вони припинили дію незаконної схеми. Однак відомства не прислухались до аргументів Бюро, не скасували протиправний наказ та не подали позови про повернення приватними компаніями безпідставно отриманих сум корабельного збору.

За результатами експертизи, лише впродовж 2017-2021 рр. через незаконний наказ держава недоотримала понад 30 млн дол. США, які наразі й інкримінують підозрюваним. Проте слідство досліджує наслідки дії схеми й упродовж наступних періодів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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