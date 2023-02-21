Агропідприємство екснардепа викрили у несплаті понад 42 мільйонів податку — Finance.ua

Агропідприємство екснардепа викрили у несплаті понад 42 мільйонів податку Сьогодні 15:28 — Кримінал

Агропідприємство екснардепа викрили у несплаті понад 42 мільйонів податку, Фото: БЕБ

Сільськогосподарське товариство, що належить колишньому народному депутату, викрили в несплаті 42,4 мільйона гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, що належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції», — сказано в повідомленні.

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За результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, в тому числі на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.

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Зазначається, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість. Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».

Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн.

Злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

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