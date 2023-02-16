В Чернівецькій області затримали чиновницю за хабар в 300 тисяч гривень — Finance.ua

В Чернівецькій області затримали чиновницю за хабар в 300 тисяч гривень Сьогодні 18:23 — Кримінал

Хабар 300 000 грн за закриття виконавчих проваджень — на Буковині викрито начальницю райвідділу державної виконавчої служби.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

В Чернівецькій області затримали чиновницю за хабар в 300 тисяч гривень, Фото Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, начальниця одного з районних відділів державної виконавчої служби вимагала та одержала від громадянина іноземної держави 300 000 грн за закриття виконавчих проваджень.

До протиправної діяльності жінка залучила свого цивільного чоловіка, який безпосередньо одержував кошти.

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Правоохоронці затримали посадовицю та її пособника одразу після одержання другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 200 000 грн.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури посадовиці та її пособнику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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