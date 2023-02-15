На Чернівецькій митниці виявили російські автозапчастини — їх передадуть на ЗСУ — Finance.ua
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На Чернівецькій митниці виявили російські автозапчастини — їх передадуть на ЗСУ

Кримінал
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На Чернівецькій митниці виявили російські автозапчастини — їх передадуть на ЗСУ
На Чернівецькій митниці виявили російські автозапчастини — їх передадуть на ЗСУ, Фото: dbr.gov.ua
На Чернівецькій митниці працівники ДБР і місцеві митники виявили вантажівку з російськими автозапчастинами до автомобілів ВАЗ російського виробництва.
Про це сказано на сайті ДБР.
Запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо.
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Згідно із документацією вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн.
Працівниками митниці буде складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.
Весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка, надалі, має передати автозапчастини на потреби Збройних сил України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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