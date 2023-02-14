БЕБ викрило схему на 244 мільйони — компанія ексдепутата-втікача не платила мито — Finance.ua

БЕБ викрило схему на 244 мільйони — компанія ексдепутата-втікача не платила мито Сьогодні 10:49 — Кримінал

БЕБ викрило схему на 244 мільйони — компанія ексдепутата-втікача не платила мито, Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки розкрили схему, за якою одна з компаній ухилялась від сплати понад 244 мільйонів гривень митних платежів при транзиті нафтопродуктів в 2020-2022 роках.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи товариства-транспортувальника (перевізника) порушили вимоги і умови митного режиму «Транзит» під час транзитного переміщення паливно-мастильних матеріалів магістральним нафтопродуктопроводом, у період з 2020 по 2022 років. Це призвело до виникнення зобов’язань сплатити до державного бюджету суму митних платежів.

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У свою чергу дії службових осіб фінансового гаранта, призвели до заниження сум податкового зобов`язання зі сплати мита. Відтак фінансовий гарант не виконав зобов’язань щодо забезпечення сплати митних платежів, що завдало державному бюджету збитки на суму понад 244 млн грн.

Бенефіціарними власниками фінансового гаранта є довірені та підконтрольні народному депутату-втікачу особи, а сам депутат на початку року був позбавлений громадянства України.

За результатами обшуків декількох нежитлових приміщень, вилучено документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію, що підтверджує уникнення зобов’язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи.

Окрім того, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму тощо.

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