Викрито схему вивезення з України дорогоцінних металів вартістю понад 200 тисяч доларів — Finance.ua
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Викрито схему вивезення з України дорогоцінних металів вартістю понад 200 тисяч доларів

Кримінал
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Викрито схему вивезення з України дорогоцінних металів вартістю понад 200 тисяч доларів
Викрито схему вивезення з України дорогоцінних металів вартістю понад 200 тисяч доларів, Фото: gp.gov.ua
У Волинській області викрито схему незаконного вивезення з України золота, платини та кольорових металів.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, представники суб’єкта господарювання за сприяння посадовців митниці намагалися незаконно вивезти за кордон понад 45,5 тонн брухту, який містив золото, платину та кольорові метали", - сказано в повідомленні.
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За попередніми підрахунками, вартість дорогоцінних металів - понад 200 тисяч доларів США. 
Наразі суд наклав арешт на вантаж, а також автомобілі, якими його намагалися перевезти. 
У кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці призначено низку експертиз (ч. 2 ст. 364 КК України). 

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За матеріалами:
Finance.ua
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