БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів — Finance.ua

БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів Сьогодні 16:45 — Кримінал

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.

Про це повідомили у пресслужбі бюро.

Слідство встановило, що службові особи фінансової компанії, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність із прийняття та переказу коштів від населення за комунальні послуги, протягом 2020-2021 років безпідставно відображали у бухгалтерському обліку нібито придбані у контрагентів з ознаками фіктивності послуги по обслуговуванню програмного забезпечення. Фактично товариство розробило та обслуговувало програмне забезпечення самостійно.

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Окрім того, товариство здійснювало «фіктивні» фінансово-господарські операції з приватними підприємствами щодо отримання телекомунікаційних послуг без відображення в податковій та фінансовій звітностях.

Це призвело до несплати до державного бюджету податків у розмірі понад 27 млн грн. Також встановлено, що отримані «прибутки» з метою ухилення від сплати податків компанія виводила на рахунки фіктивних підприємств для подальшого їх переведення у готівку.

За результатами обшуків у офісі фінансової компанії, місць проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб вилучено документи, у тому числі щодо взаємовідносин із суб’єктами господарської діяльності, які надавали інформаційні послуги.

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