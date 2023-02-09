БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів — Finance.ua
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БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів

Кримінал
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Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.
Про це повідомили у пресслужбі бюро.
Слідство встановило, що службові особи фінансової компанії, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність із прийняття та переказу коштів від населення за комунальні послуги, протягом 2020-2021 років безпідставно відображали у бухгалтерському обліку нібито придбані у контрагентів з ознаками фіктивності послуги по обслуговуванню програмного забезпечення. Фактично товариство розробило та обслуговувало програмне забезпечення самостійно.
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Окрім того, товариство здійснювало «фіктивні» фінансово-господарські операції з приватними підприємствами щодо отримання телекомунікаційних послуг без відображення в податковій та фінансовій звітностях.
Це призвело до несплати до державного бюджету податків у розмірі понад 27 млн грн. Також встановлено, що отримані «прибутки» з метою ухилення від сплати податків компанія виводила на рахунки фіктивних підприємств для подальшого їх переведення у готівку.
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За результатами обшуків у офісі фінансової компанії, місць проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб вилучено документи, у тому числі щодо взаємовідносин із суб’єктами господарської діяльності, які надавали інформаційні послуги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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