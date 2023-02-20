На Закарпатті зловили митників, які схвалили нелегальний імпорт елітної техніки на понад 100 млн грн — Finance.ua

На Закарпатті зловили митників, які схвалили нелегальний імпорт елітної техніки на понад 100 млн грн Сьогодні 16:14 — Кримінал

На Закарпатті зловили митників, які схвалили нелегальний імпорт елітної техніки на понад 100 млн грн, Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру закарпатським митникам, які сприяли незаконному ввезенню елітної електроніки. Техніку передали ЗСУ.

Про це сказано на сайті ДБР.

«Працівники ДБР за сприяння Бюро економічної безпеки та Нацполіції повідомили про підозру заступнику начальника митного поста „Лужанка“ та головному державному інспектору цього ж митного поста, які сприяли незаконному ввезенню до України вантажівки зі смартфонами, планшетами та ноутбуками без сплати митних платежів», — сказано в повідомленні.

Влітку 2022 року з Угорщини до України через пункт пропуску «Лужанка», що на Закарпатті, заїхала вантажівка з електронікою. Працівники митниці пропустили авто через так званий «зелений коридор» та засвідчили відсутність товару, який підлягає декларуванню та сплаті митних платежів.

Проте, безпосередньо після виїзду з пункту пропуску, вантажівку зупинили правоохоронці й виявили в ній електронну техніку відомої американської марки, а саме телефони, ноутбуки, смартгодинники попередньою вартістю понад 112 млн гривень.

Проїзд вантажівки з електронікою через митний пункт пропуску без оформлення митних платежів став можливим через недбалість заступника начальника митного поста та умисні протиправні дії державного інспектора, який пропустив вантажівку з метою отримання неправомірної вигоди.

Заступнику начальника митного поста повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), головному державному інспектору митного поста повідомлено про підозру у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Також детективами Бюро економічної безпеки повідомлено про підозру у вчиненні злочину особами, які ввозили вказану електроніку до України, а вилучену техніку передано на потреби Збройних Сил України.

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