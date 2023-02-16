Одеські чиновники намагалися «наварити» на закупівлі генераторів ₴1,5 мільйона — Finance.ua
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Одеські чиновники намагалися «наварити» на закупівлі генераторів ₴1,5 мільйона

Кримінал
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Одеські чиновники намагалися «наварити» на закупівлі генераторів ₴1,5 мільйона
Одеські чиновники намагалися «наварити» на закупівлі генераторів ₴1,5 мільйона
Одна з комунальних установ Одеської міськради планувала купити дизельні генератори на суму понад 8,5 млн гривень з включенням ПДВ. Але ціна тендерної закупівлі за бюджетні кошти була перевищена.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
«Однією з комунальних установ Одеської міськради було укладено договори купівлі-продажу дизельних генераторів на суму понад 8,5 млн гривень з включенням ПДВ. Разом з тим, на сьогодні операції з постачання генераторів на митній території України звільнені від оподаткування», — зазначається у повідомленні.
Прокурори спрямували лист замовнику торгів із зазначенням виявлених порушень та запит на їх усунення. За рекомендацією правоохоронців, вартість договору зменшили на майже 1,5 млн гривень — розмір попередньо визначеного ПДВ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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