БЕБ викрило одеського депутата: не сплачував податки та вів бізнес у Криму — Finance.ua
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БЕБ викрило одеського депутата: не сплачував податки та вів бізнес у Криму

Кримінал
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БЕБ викрило одеського депутата: не сплачував податки та вів бізнес у Криму
БЕБ викрило одеського депутата: не сплачував податки та вів бізнес у Криму, Фото: БЕБ
Бюро економічної безпеки викрило депутата Одеської міської ради у веденні бізнесу в тимчасово окупованому Криму за законодавством країни-агресора.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Вказаній особі фактично належить товариство, що займається будівництвом елітної нерухомості. Це підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 7,5 млн грн.
За результатами обшуків у нежитлових, офісних приміщеннях, детективи БЕБ виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, з них 15 печаток підприємств нерезидентів (2 з яких суб’єкти республіки білорусь). Також вилучено первинні фінансово-господарські документи організації та інших підконтрольних підприємств.
В ході цього обшуку знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством рф.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками ч.3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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