Збитки на 300 млн грн. Частину скрапленого газу Укрнафти передали АРМА — ДБР — Finance.ua
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Збитки на 300 млн грн. Частину скрапленого газу Укрнафти передали АРМА — ДБР

Казна та Політика
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Суд заарештував частину скрапленого газу, який не було реалізовано ПАТ Укрнафта, та передав його до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.
«Рішення прийнято за матеріалами кримінального провадження ДБР щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ Укрнафта протягом квітня-травня 2022 року», — йдеться у повідомленні Бюро.
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За даними Держбюро, під час воєнного стану у квітні поточного року Укрнафта подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу.
«На засіданні аукціонного комітету було погоджено біржу, запропоновану ПАТ Укрнафта, який не мав ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках. Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично вдвічі нижчою за ринкову», — йдеться у повідомленні ДБР.
Як уточнюють у ДБР, сума завданих підприємству збитків, в яких є значна державна частка, може становити понад 300 млн грн.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України (використання посадовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки) продовжується.

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За матеріалами:
НВ
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