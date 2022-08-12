В АРМА передали техніку російського підприємства на 30 мільйонів — Finance.ua

В АРМА передали техніку російського підприємства на 30 мільйонів Вчора 04:49 — Казна та Політика

В АРМА передали техніку російського підприємства на 30 мільйонів

​​Прокуратура передала в АРМА техніку та транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

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«Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента рф в межах досудового розслідування», — сказано в повідомленні.

За місцем розташування підприємства проведено обшуки, у ході яких вилучено 11 вантажівок марки «MAN», 5 тягачів, 2 фури та 12 легкових автомобілів на загальну суму понад 30 млн грн.

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