В АРМА передали техніку російського підприємства на 30 мільйонів — Finance.ua
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В АРМА передали техніку російського підприємства на 30 мільйонів

Казна та Політика
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В АРМА передали техніку російського підприємства на 30 мільйонів
В АРМА передали техніку російського підприємства на 30 мільйонів
​​Прокуратура передала в АРМА техніку та транспортні засоби російського підприємства на понад 30 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
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«Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента рф в межах досудового розслідування», — сказано в повідомленні.
За місцем розташування підприємства проведено обшуки, у ході яких вилучено 11 вантажівок марки «MAN», 5 тягачів, 2 фури та 12 легкових автомобілів на загальну суму понад 30 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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