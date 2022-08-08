В АРМА передали арештованих активів ще на 500 мільйонів – СБУ — Finance.ua
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В АРМА передали арештованих активів ще на 500 мільйонів – СБУ

Казна та Політика
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В АРМА передали арештованих активів ще на 500 мільйонів – СБУ
В АРМА передали арештованих активів ще на 500 мільйонів – СБУ
В управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передали арештованих активів ще майже на 500 млн грн.
Про це повідомляє СБУ.
"Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), грошових коштів та майна на загальну суму близько 500 млн грн.
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Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах «лнр». Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виведенню коштів вдалося запобігти, а на кошти та майно — накладено арешт і передано в АРМА.
Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України), додали в СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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