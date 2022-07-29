В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди — Finance.ua
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В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди

Фондовий ринок
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Прокуратура передала активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень в управління Агентства з розшуку і менеджменту активів.
Про це повідомляє пресслужба Офіса генерального прокурора у Telegram.
Працівники Окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою.
Слідство встановило, що на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства «Бєлоруснафта».
За клопотанням прокуратури суд арештував корпоративні права підприємства — майже 1 млрд гривень статутного капіталу, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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