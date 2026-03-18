Збитки довкіллю України від війни сягнули 6,4 трлн грн

російська збройна агресія проти України стала не лише гуманітарною та безпековою кризою, а й одним із найбільших екологічних лих у сучасній Європі. Війна призвела до системного та масштабного руйнування природних екосистем, яке у багатьох випадках має незворотний характер і дедалі частіше визначається як екоцид.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Україна продовжує фіксувати такі злочини. Станом на 16 березня 2026 року Державна екологічна інспекція та її територіальні органи задокументували 10 885 випадків шкоди довкіллю.

Які збитки вже підрахували

Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 6,4 трлн грн. Зокрема:
  • 1,34 трлн грн — забруднення ґрунтів і засмічення земель через ракетно-бомбові удари;
  • 1,15 трлн грн — забруднення повітря продуктами горіння;
  • 120 млрд грн — шкода водним ресурсам і самовільне їх використання;
  • 3,8 трлн грн — втрати територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
російська федерація щодня продовжує завдавати нових екологічних збитків, використовуючи війну як інструмент руйнування екосистем і створення транскордонних загроз.
Фіксація таких випадків є важливою для подальшого притягнення держави-агресора до відповідальності та компенсації завданої шкоди.

Довідка Finance.ua:

  • більшість зафіксованих випадків розслідують у межах кримінальних проваджень за статтею 441 Кримінального кодексу України або долучають до вже відкритих справ;
  • ця стаття передбачає відповідальність за екоцид — масове знищення флори і фауни, отруєння повітря чи води та інші дії, які можуть спричинити екологічну катастрофу.
Світлана Вишковська
Редактор
