Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні контролю над банком — Finance.ua
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Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні контролю над банком

Вчора 12:50
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Збанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні контролю над банкомЗбанкрутілий Мегабанк перешкоджає ФГВФО в отриманні контролю над банком
Співробітники Мегабанку, який НБУ офіційно визнав неплатоспроможним, перешкоджають Фонду гарантування вкладів фізосіб в отриманні контролю над банком.
Про це повідомила голова фонду Світлана Рекрут.
«Станом на 11-ту годину ранку ми фіксуємо перешкоджання доступу фонду до неплатоспроможного банку», — сказала вона.
Голова фонду уточнила, що керівники банку не виходять на зв’язок, не відповідають на повідомлення, відмовляються приймати документи фонду, реєструвати їх.
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«Усі відділення банку зачинені, а також неформально співробітники повідомляють, що їм дали команду не приймати жодних документів від Фонду гарантування... Наразі ІТ-підрозділи, зокрема заступник голови з ІТ-роботи, не виходить на зв’язок, а співробітники не передають ключі фонду, що фактично є перешкоджанням», — пояснила Світлана Рекрут.
Однак попри це Мегабанк опублікував графік роботи відділень на 3 червня та запевнив, що продовжує забезпечувати роботу банкоматів та терміналів самообслуговування, а також безперебійне функціонування мобільного додатку todobank.
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Також на визнання банку банкрутом відреагував засновник фінустанови Віктор Суботін. Він висловив незгоду із таким рішенням регулятора та обурився тим, що НБУ не видав Мегабанку кредит рефінансування попри те, що видавав такі позики іншим комерційним банкам.
«Єдиний банк, якому було відмовлено у рефінансуванні, — це «Мегабанк», — поскаржився Суботін.
За словами Рекрут, всі дії співробітників, керівництва банку та наглядових органів буде розглянуто в рамках порушення закону «Про систему гарантування вкладів фізосіб» та інших законів, які почали діяти з 9-ї ранку.
Нагадаємо, Національний банк 2 червня відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних банків.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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