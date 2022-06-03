НБУ відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних — Finance.ua

НБУ відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних

Вчора 11:20 — Фондовий ринок

НБУ відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних

Правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ « Мегабанк » до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

«03 лютого 2022 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України „Про банки і банківську діяльність“, ухвалило рішення віднести АТ „Мегабанк“ до категорії проблемних», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни.

Серед причин віднесення до категорії проблемних:

суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику;

систематичне кредитування пов’язаних осіб;

значний обсяг непрофільних активів на балансі;

невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Національний банк України за результатами банківського нагляду за діяльністю АТ «Мегабанк» неодноразово звертав увагу керівництва банку та його акціонерів на наявність потенційних ризиків у діяльності банку.

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«Власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Проте акціонери АТ „Мегабанк“ не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань перед клієнтами банку та проведення клієнтських платежів, про що свідчать численні скарги, що продовжували надходити до Національного банку України після віднесення банку до категорії проблемних», — пояснює регулятор.

Частка фінустанови становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним.

Що буде з вкладами

Відповідно до Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», вкладникам буде відшкодовано повну суму вкладів разом з нарахованими відсотками.

Загалом можлива сума гарантованого відшкодування вкладникам банку на 1 червня 2022 року становить майже 4,3 млрд грн.

Вклади в іноземних валютах відшкодовуються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку виведення Фондом банку з ринку та запровадження тимчасової адміністрації.

Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки — упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено — не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів — ПриватБанк , Укргазбанк, Південний та ПУМБ.

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