Заволодів 450 млн грн: ВАКС заочно арештував колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат» — Finance.ua

Заволодів 450 млн грн: ВАКС заочно арештував колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат» Сьогодні 16:55 — Кримінал

Заволодів 450 млн грн: ВАКС заочно арештував колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат»

Колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат» заочно арештували за заволодіння коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн.

Про це повідомляє НАБУ.

За версією слідства, у 2013 році тодішній голова поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, водійських посвідчень тощо.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, які були завищені у чотири-шість разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 мільйонів гривень.

Крім того, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду — роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

Загалом у справі пʼятеро підозрюваних.

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theБабель За матеріалами:

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