Заволодів 450 млн грн: ВАКС заочно арештував колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат» — Finance.ua
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Заволодів 450 млн грн: ВАКС заочно арештував колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат»

Кримінал
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Заволодів 450 млн грн: ВАКС заочно арештував колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат»
Заволодів 450 млн грн: ВАКС заочно арештував колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат»
Колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат» заочно арештували за заволодіння коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн.
Про це повідомляє НАБУ.
За версією слідства, у 2013 році тодішній голова поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, водійських посвідчень тощо.
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Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, які були завищені у чотири-шість разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 мільйонів гривень.
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Крім того, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду — роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.
Загалом у справі пʼятеро підозрюваних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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