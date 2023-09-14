БЕБ викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків — Finance.ua

БЕБ викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків Сьогодні 14:29 — Кримінал

БЕБ викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків, Фото: esbu.gov.ua

У Києві повідомили про підозру керівнику підприємства, який систематично занижував податок на прибуток.

Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.

Раніше аналітики БЕБ у м. Києві встановили, що службові особи однієї з будівельних компаній столиці протягом тривалого часу вносили неправдиві дані до звітних документів, аби ухилитись від сплати податку. Загалом забудовник недоплатив державі понад 4,8 млн грн гривень.

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Під час досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі, кошти вже сплачено до бюджету.

Наразі матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податку) направлено в Дарницький районний суд м. Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської міської прокуратури.

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