БЕБ викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

БЕБ викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків

Кримінал
62
БЕБ викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків
БЕБ викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків, Фото: esbu.gov.ua
У Києві повідомили про підозру керівнику підприємства, який систематично занижував податок на прибуток.
Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.
Раніше аналітики БЕБ у м. Києві встановили, що службові особи однієї з будівельних компаній столиці протягом тривалого часу вносили неправдиві дані до звітних документів, аби ухилитись від сплати податку. Загалом забудовник недоплатив державі понад 4,8 млн грн гривень.
Читайте також
Під час досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі, кошти вже сплачено до бюджету.
Наразі матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податку) направлено в Дарницький районний суд м. Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської міської прокуратури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.