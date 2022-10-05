Заволоділи 10 мільйонами гривень під виглядом зарплат: у Києві судитимуть керівництво медзакладу — Finance.ua
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Заволоділи 10 мільйонами гривень під виглядом зарплат: у Києві судитимуть керівництво медзакладу

Кримінал
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Заволоділи 10 мільйонами гривень під виглядом зарплат: у Києві судитимуть керівництво медзакладу
Заволоділи 10 мільйонами гривень під виглядом зарплат: у Києві судитимуть керівництво медзакладу
До суду скеровано обвинувальний акт відносно групи посадовців одного з медичних закладів столиці, які у складі організованої групи заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виплату заробітної плати працівникам підприємства (ч. 5 ст. 191 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, директор одного з медичних закладів Голосіївського району м. Києва спільно з трьома своїми заступниками та бухгалтером розробили та узгодили між собою злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виплату заробітної плати працівникам цього підприємства.
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Зловмисники працевлаштовували на вакантні посади своїх знайомих та родичів, які фактично на роботу не виходили та жодних службових обов’язків не виконували. Нарахована їм заробітна плата у подальшому розподілялася між учасниками схеми — керівництвом медзакладу та бухгалтером.
У такий спосіб підозрювані працевлаштували на підприємство 25 осіб та заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 10 млн гривень.
Наразі обвинувальний акт відносно п’яти осіб скеровано до суду.
Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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