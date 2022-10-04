"Працевлаштували" українців в Європі за 10 млн грн: викрито банду шахраїв — Finance.ua
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"Працевлаштували" українців в Європі за 10 млн грн: викрито банду шахраїв

Кримінал
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У Києві затримали 13 зловмисників, які привласнили 10 млн гривень на схемі з «працевлаштування» українців в Європі.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
«У березні цього року учасники групи розробили спільний план злочинних дій, направлений на заволодіння коштами громадян України, у тому числі вимушених переселенців та біженців, які шукали роботу за кордоном. Для реалізації схеми організатор створив вебсайт, на якому пропонувалися посередницькі послуги із працевлаштування у країнах Європи. Спілкування з потенційними заробітчанами здійснювалося через кол-центр», — ідеться у повідомленні.
Фото: Київської міської прокуратури
Фото: Київської міської прокуратури
За даними прокуратури, шахраї після отримання від людей 250 євро повністю припиняли з ними зв’язок. Гроші привласнювали та виводили через чисельні банківські картки підставних осіб. Злочинне угруповання ошукало щонайменше тисячу громадян на суму понад 10 мільйонів гривень.
Злочинці використовували інтернет-месенджери, умовні слова та вигадані нікнейми. Правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання зловмисників та адресами їхніх «офісів».
Було вилучено: понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, понад 1 млн гривень готівкою, приблизно 35 тисяч доларів та 12 тисяч євро.
Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Дев’ятьом підозрюваним вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (п’ятьом з яких — без визначення розміру застави, іншим чотирьом з можливістю внесення застави у розмірі від 390 000 до 740 000 грн), ще двом — цілодобовий домашній арешт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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