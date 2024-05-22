Завезли іноземних товарів на $8,5 млрд більше, ніж продали українських: країни — лідери імпорту Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Завезли іноземних товарів на $8,5 млрд більше, ніж продали українських: країни — лідери імпорту

За перші чотири місяці 2024 року Україна експортувала товарів на $13,5 млрд, що майже не відрізняється від показників минулого року.

«Цього року Україна стрімко наростила фізичні обсяги експорту — з 36 до 49 млн т — на тлі значно нижчих світових цін», — зазначають експерти «Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД)».

Змінилась, за спостереженнями експертів, і структура експорту: відновилось вивезення руди, що майже дорівнює показникам до широкомасштабного вторгнення.

Водночас є і небезпечні економічні тенденції, зокрема зростання дефіциту імпорту над експортом із зростаючою динамікою у розмірі +$1,5 млрд.

«Імпорт товарів у квітні становив 5,9 млрд дол., що аналогічно показникам березня та на 27% вище минулорічних. З січня по квітень країна імпортувала товарів вартістю 21,9 млрд дол. Таким чином, загальний дефіцит торгівлі товарами сягнув 8,5 млрд дол., що на 1,5 млрд вище, аніж рік тому», — вказують у дослідженні експерти ІЕД.

В більшості випадків «дефіцитні» імпортні пропозиції завозяться з двох економічних потуг: Євросоюз — $3,6 млрд та КНР — $3,1 млрд.

Це складає майже 80% загальної вартості «дефіцитного» імпорту, тобто тих товарів, вартість яких перевищує поточний експорт українського бізнесу.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

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