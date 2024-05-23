Завдяки «коридорам солідарності» український бюджет отримав близько 50 мільярдів євро — Finance.ua
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Завдяки «коридорам солідарності» український бюджет отримав близько 50 мільярдів євро

Казна та Політика
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Завдяки «коридорам солідарності» український бюджет отримав близько 50 мільярдів євро
Завдяки «коридорам солідарності» український бюджет отримав близько 50 мільярдів євро
За два роки дії «коридорів солідарності» від ЄС українська економіка отримала до 50 мільярдів євро надходжень.
Про це йдеться у заяві єврокомісара з питань транспорту Адіни Велян.
«Два роки тому „коридори солідарності“ дозволили реорганізувати логістичні шляхи через Східну Європу, щоб забезпечити дієздатність економіки України й Молдови та уникнути глобальної продовольчої кризи. На цей час вони забезпечили близько 50 мільярдів євро надходжень в економіку України. Водночас вони зміцнили економічні зв’язки України з ЄС, імпорт з якого на сьогодні становить близько 107 мільярдів євро», — зазначила Велян.
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За даними Єврокомісії, використання «коридорів солідарності» дозволило Україні експортувати на зовнішні ринки понад 136 мільйонів тонн продукції, включаючи зерно, мінерали та сталь, та ввезти більше як 52 мільйони тонн товарів, зокрема пальне, автомобілі, добрива, військову та гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, у травні 2022 року Єврокомісія запустила План дій «Шляхи солідарності» для створення альтернативних логістичних маршрутів через залізничні, автомобільні та внутрішні водні шляхи, відомі як «коридори солідарності».
За матеріалами:
Економічна Правда
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