Завдаток під час купівлі-продажу квартири: що треба знати — Finance.ua

Завдаток під час купівлі-продажу квартири: що треба знати Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Завдаток під час купівлі-продажу квартири: що треба знати

У купівлі-продажу нерухомості завдаток виконує роль «стабілізатора» становища обох сторін: продавець отримує грошове підтвердження серйозних намірів клієнта, а покупець за певну суму бронює придбання помешкання.

Завдаток спрямований на виконання основного зобов’язання (договору про купівлю-продаж) і без нього не існує, тобто попередньо передані гроші за нерухоме майно не можуть вважатися завдатком.

Інформуємо, що важливо під час внесення завдатку за квартиру і що потрібно, аби цей платіж «спрацював»; чи повертається завдаток і чи є він гарантією укладення договору купівлі-продажу квартири.

У яких ситуаціях застосовують завдаток під час купівлі-продажу квартири

Проміжний етап у купівлі-продажу квартири, коли сторони загалом досягли порозуміння, але ще узгоджують додаткові питання, врегулювати складно. Один зі способів не втратити попередню домовленість про купівлю житла — гроші.

Завдаток — це фінансове підкріплення того, що сторони не передумають укладати основну угоду. Застосовують його, наприклад, у таких ситуаціях:

завдаток оформляють з ініціативи покупця: він має твердий намір купити житло, але повної суми для угоди не вистачає. Щоб не втратити товар, клієнт сплачує продавцеві завдаток, а за обумовлений час назбирує необхідну для покупки суму;

він має твердий намір купити житло, але повної суми для угоди не вистачає. Щоб не втратити товар, клієнт сплачує продавцеві завдаток, а за обумовлений час назбирує необхідну для покупки суму; завдаток вносять з ініціативи продавця: клієнт вирішив придбати квартиру, однак документація на неї не упорядкована чи саме житло ще не готове для реалізації. Аби не проґавити покупця, продавець його «прив’язує», просячи про завдаток, а за встановлений період залагоджує питання з документами на квартиру.

Як правильно внести завдаток за квартиру

Щоб завдаток за квартиру виконав свою функцію — зберіг наміри покупця і продавця з реалізації помешкання, а за спірних ситуацій не був втрачений — потрібно правильно його оформити. І важливим у цьому є саме оформлення, тобто документальне підтвердження сплати завдатку. Без цього вносити суму за майбутню покупку категорично не радимо.

Отож, щоб безпечно внести завдаток за квартиру, треба прописати цей аспект у попередньому або основному договорі купівлі-продажу, де, зокрема, зазначити:

хто і кому вносить завдаток;

за що здійснює цю передоплату;

суму завдатку;

зобов’язання і відповідальність сторін;

штрафні санкції;

терміни дії угоди.

Документ годиться завірити нотаріально. Адже за виникнення непорозумінь між сторонами і, скажімо, звернення до суду він буде основою для розгляду справи.

Продавець, своєю чергою, повинен написати розписку про отримані від клієнта кошти.

Сума завдатку входить до повної вартості нерухомості.

Чи повертається завдаток за квартиру

Завдаток часто ототожнюють з авансом. Однак головна відмінність цих платежів у тому, що аванс повертається, якщо угода не відбулася, незважаючи на те, з чиєї вини це сталося. Завдаток «працює» більш кардинально: його повертають не у всіх випадках.

Згідно з чинним законодавством, якщо угода про купівлю-продаж нерухомості не відбулася з вини покупця, завдаток не повертається. Якщо ж угода «зірвалася» внаслідок недотримання зобов’язань продавцем, він повинен віддати завдаток клієнту, ще й у подвійному розмірі (зокрема, за рішенням суду).

Отже, завдаток — це важливий платіж на шляху до покупки квартири. Його вносять із підписанням попереднього чи основного договору. Без нього попередня плата за нерухомість вважається авансом. Сума завдатку вираховується (переважно від 10%) від повної вартості помешкання. Попри це, завдаток не гарантує того, що угоду про купівлю нерухомості укладуть.

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